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Giriş Tarihi: 20.5.2025

Çocuk parkında silahlı dehşet: 1 ölü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çocuk parkında silahlı dehşet: 1 ölü
Gaziosmanpaşa'da parkta oturanlara düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşanan saldırıda, kurşunlar Fatih Kırmızıdemir'e (21) ve yanında bulunan Utku K. (16), Yüksel E. (22) ve o sırada parkta oyun oynayan Mustafa Ş.'ye (6) isabet etti. Kırmızıdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 yaşındaki çocuğun koluna kurşun isabet ettiği, diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra polis ekipleri parkta ve park çevresinde incelemelerde bulunurken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Çocuk parkında silahlı dehşet: 1 ölü
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