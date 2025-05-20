Çocuk parkında silahlı dehşet: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da parkta oturanlara düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşanan saldırıda, kurşunlar Fatih Kırmızıdemir'e (21) ve yanında bulunan Utku K. (16), Yüksel E. (22) ve o sırada parkta oyun oynayan Mustafa Ş.'ye (6) isabet etti. Kırmızıdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 yaşındaki çocuğun koluna kurşun isabet ettiği, diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra polis ekipleri parkta ve park çevresinde incelemelerde bulunurken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.