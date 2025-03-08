Çocuklara özel hazırlanan ramazan etkinlikleri eğlendiriyor öğretiyor

Bağcılar Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 'sınıfımda ramazan' ve 'mahallemde ramazan' olmak üzere iki ayrı başlık altında oluşturulan programlarda çocuklar eğlenceli ve öğretici aktivitelerle vakit geçiriyor.

BİLGİ EVLERİ ÇADIRI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kirazlı Mahallesi'nde kurulan Bilgi Evleri Çadırı, çocuklara yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Çadırda bilim atölyeleri, zekâ oyunları, resim ve boyama etkinlikleri, robotik kodlama atölyesi, VR gözlük deneyimi ve uçuş simülatörü gibi birçok aktivite bulunuyor. Bunun yanı sıra 'mahallemde ramazan' etkinliği ile her gün farklı bir mahallede çocuk oyun parkları kuruluyor.

RAMAZANIN KÜLTÜREL MİRASI ANLATILIYOR

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'sınıfımda ramazan' programıyla ise geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz çocuklarla buluşuyor. Mizahi bir anlatımla ramazanın kültürel değerlerini aktaran gösteri, çocuklara ahlak, doğruluk ve iyilik gibi kavramları öğretmeyi hedefliyor.

GELENEKSEL TATLAR ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Etkinlik alanında ramazanın geleneksel lezzetleriyle buluşan çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve salep gibi ikramlar yapılıyor.

YILDIZ: RAMAZAN'IN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU ÖĞRENİYORLAR

Ramazan ayı boyunca etkinliklere devam edeceklerine belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Çocuklarımızın ramazan ayını dolu dolu yaşamaları için çeşitli etkinlikler düzenledik. Etkinliklerimizle hem eğleniyorlar hem de ramazanın paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu öğreniyorlar. Geleneksel değerlerimizi en iyi şekilde aktarmak için bu tür programları sürdüreceğiz" dedi.