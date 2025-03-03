Çocuklara özel tekne orucu iftarı düzenlendi

Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara köfte, pilav, patates ve meyve suyu ikram edildi. Ayrıca patlamış mısır, pamuk şeker, ramazan günlüğü ve özel süslemeler hediye edildi.

ÖZTEKİN: ÇOCUKLARIMIZIN İLK ORUÇ HEYECANINA EŞLİK EDİYORUZ

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocuklarla bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu. Öztekin, "Bugün çocuklarımızın ilk oruç heyecanına eşlik ediyoruz. Eski bir Anadolu geleneği olan tekne orucunu yaşatmaya çalışıyoruz. İslamın en güzel ibadetlerinden birini çocuklarımızın sevinciyle birlikte deneyimliyoruz. Tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

ÇOCUKLAR İLK ORUCUNU TUTTU

İlk kez oruç tuttuğunu söyleyen 8 yaşındaki Irmak Bozkurt, "Daha önce hiç oruç tutmamıştım. Dün sahura kalktık, annem börek yapmıştı. Sabah erkenden uyanıp arkadaşlarımla oyun oynadım, öğlene kadar bir şey yemedim. Şimdi çok mutluyum" diye konuştu. Onur Efe Kahraman ise "Oruç tuttuğum için çok heyecanlıyım. Bu benim ilk orucum. Orucun ilk günü kutlu olsun" dedi.

TEKNE ORUCU GELENEĞİ

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada Tekne orucu ile ilgili şu bilgilere yer verildi: "Anadolu'da eski bir ramazan geleneği olarak biliniyor. Eskiden mutfaklardaki büyük ekmek teknelerinin arkasına saklanarak yemek yiyen çocuklar, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederdi. Bu nedenle, çocukların günün sadece bir bölümünde oruç tutmasına 'tekne orucu' deniliyor. Bu gelenek, çocukları oruca alıştırmayı ve ramazanın manevi atmosferini hissettirmeyi amaçlıyor."