Basın açıklamasında bulunan, İsrail terörünün acı sonuçlarını kendisi de yaşamış olan Filistinli küçük Jana Shamma, Gazze başta olmak üzere dünyada ki tüm yaşıtlarının sesi oldu. İsrail devletinin Filistin'e insani yardım ulaşmasına engel olduğuna dikkat eden Shamma "Şu an Gazze'de hayatta kalmaya çalışan diğer çocuklar çok üşüyor ve çok acıkıyor. Yemek için bir parça ekmek ve içmek için bir temiz su bulamıyorlar. Bizler onlara yiyecek, ilaç ve oyuncak göndermek istiyoruz. Ama İsrail bu yardımları sınır kapılarında bekleterek onlara yeterince ulaşmanıza izin vermiyor" dedi.





"HANGİ ÇOCUĞUN OYUN OYNAMA HAKKI YOK?"

Dünyanın birçok bölgesinde çocukların savaş mağduru olmaya devam ettiğine dikkat çeken Shamma; "Sudan'da, Yemen'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın dört bir yanında çocuklar acı çekiyor, bombaların hedefi oluyor. Büyüklere sormak istiyoruz hangi çocuğun oyun oynama, okula gitme ve özgürce yaşama hakkı yoktur? Gazze'deki çocuklar neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşama hakkı yok mu? Biz imkânsız şeyler istemiyoruz. Yalnızca bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karınlarının doymasını ve özgürce gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Savaşlar bitsin, çocuklar ölmesin." ifadelerinde bulundu.

"ÇOCUK HAKLARI ÜLKELERİN SİYASİ ÇIKARLARINA GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK HAKLAR DEĞİLDİR"

İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kadın Başkanı Mürşide Yakaryılmaz dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, yoksulluk, çocuk işçiliği, istismar, erken yaşta evlilik ve eğitimden mahrumiyet konularına dikkat çekerken şu ifadelerde bulundu; "Çocuk hakları ülkelerin siyasi çıkarlarına, savaşların seyrine veya uluslararası güç dengelerine göre değiştirilebilecek haklar değildir. Bugün dünyanın gözü önünde çocuklar öldürülürken uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilemez. Çocukların hayatını kaybettiği, açlığa ve ölüme terk edildiği bir dünyada sessizlik tarafsızlık değildir. Bu vesileyle başta Gazze, Sudan ve Myanmar olmak üzere tüm çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik saldırıların derhal son bulmasını istiyoruz. Çocukların yaşam hakkını ihlal edenlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermelerini, insani yardımların çocuklara güvenli, kesintisiz ve engelsiz bir biçimde ulaştırılmasını talep ediyoruz. Birleşmiş Milletleri ve uluslararası kuruluşları, çocuk hakları ihlalleri karşısında çifte standarttan uzak, kararlı ve etkili bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."