Çocukların Anıtkabir heyecanı

Karakoyunlu ilçesi Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler Hamza Çatma (7), Devran Çatma (8), Şervan Yıldırım (9), Hüseyin Sevgül (9) ve Şah Ali Medet Gülali (8), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel bir video hazırladı. Videoda öğrenciler, Anıtkabir'deki saygı nöbetini canlandırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, videoyu gördükten sonra öğrencileri Ankara'ya davet etti.Öğrencilerden Devran Çatma, "Anıtkabir'e geldiğim için çok mutluyum, çok heyecanlıyım." derken, Şervan Yıldırım da " Buraya gelip gerçekten askerlerle nöbet tuttuğumuz için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i de makamında ziyaret etti.