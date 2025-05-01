Çocukların gönlünü fetheden muhtar

Trabzon'da 8 bin nüfuslu Ortahisar Mahallesinde muhtarlık görevini 16 yıldır sürdüren Süleyman Yaşar Kara, mahalle halkı için adeta seferber oluyor. Muhtar Kara, mahallede bulunan çocuklar için de proje başlattı. Muhtar Kara, kendi imkanlarıyla mağazalardan ihtiyaç fazlası oyuncakları aldı. Ayrıca hayırseverler ve iş insanlarından temin ettiği oyuncakları da muhtarlık binasına getirerek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıyor.

MİNİKLERİN YAŞAR AMCASI

Mahallede çocuklar arasında "Yaşar Amca" olarak tanınan Süleyman Yaşar Kara, "Çocukları çok seviyorum. İmkanlarım ölçüsünde mağazalardan ihtiyaç fazlası oyuncaklar topladım. Hayırsever ve iş insanlarının desteğiyle oyuncağa ulaşamayan çocuklara temin ettiğimiz oyuncakları hediye etmeye başladım. Yaşar amca olmak kolay değil. Onların yüzlerindeki tebessüm, tüm yorgunluklara değiyor.

Desteklerim artarak sürecek. Mahalledeki çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi. Ortahisar Mahallesi sakinleri, Muhtar Süleyman Yaşar Kara'nın bu girişiminden son derece memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri ise "Mahallemizde ne sıkıntımız, sorunumuz olursa muhtarımız anında yanımızda oluyor, sorunları çözmek için mücadele veriyor. Şimdi de muhtarımız sayesinde çocuklarımızın sesi ve gülücükleri daha çok duyulmaya başladı. Kara'nın bu örnek davranışı, diğer mahallelere de ilham oluyor" dedi.