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Giriş Tarihi: 5.8.2025 22:35

Çocukların kavgasına aileler dahil oldu! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Şırnak’ta, çocukların tartışmasına ailelerinin de karışmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Çocukların kavgasına aileler dahil oldu! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde merkez Cumhuriyet Mahallesi 506'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerinin de dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü.

KAVGADA BIÇAKLAR KONUŞTU

Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak ayırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Çocukların kavgasına aileler dahil oldu! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
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