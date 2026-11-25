Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nihal Çağlar, bir süre önce eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla kadın sığınma evine yerleşti.

Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde ise kayınpederi Mehmet Çağlar'ın (74) evinde kalan çocuklarını görmek isteyen Nihal Çağlar, kayınpederinin evine geldi. Bu sırada Mehmet Çağlar ve oğlunu aldattığını iddia ettiği gelini Nihal Çağlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gözü dönen kayınpeder gelinini defalarca kez bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nihal Çağlar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk annesi kadının ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayın ardından şüphelinin jandarma karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil kayınpeder adliyeye sevk edildi. Mehmet Çağlar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.