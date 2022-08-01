Çocuklu ailelere 300, 400, 600 TL destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları

Çocuklu ailelere PTT'den 300, 400, 600 TL destek veriliyor! Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen desteklerden biri de doğum yardımı... Yeni doğum yapan annelere kolaylık sağlayan doğum yardımı ödemesi, tek seferde ve geri ödemesiz olarak düzenleniyor. Yardım kapsamında ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yapılan doğum yardımı ödemesi için başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilirken ödemeler ise PTT üzerinden yapılıyor. Hak kazanan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ya da Mavi Kart numaraları üzerinden PTT aracılığıyla ödemelerini alabiliyor. İşte e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı ve konuyla ilgili tüm merak edilenler...
Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ile Mavi kart sahipl ailelere verilen bir yardımdır. Bu yardımdan faydalanabilmek için annenin veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekir.
Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak
Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması
15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek
Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması (Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.)
Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması
Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi
Doğum yardımı almak isteyen kişilerin başvuru için yapması gerekenler ve istenen evraklar şu şekildedir:
Canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapılır.
Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yer alan "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" eksiksiz olarak doldurulup imzalanır.
Gerekli dilekçe ve başvuru formlarını tamamlayan kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri veya e-Devlet yoluyla başvurularını gerçekleştirebilir.
Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.
Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödeniyor. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise doğum yardımı ödemesi yapılmıyor.
2022 yılı için en düşük doğum yardımı parası, 12 bin 454 TL olarak belirlendi.
Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor.
İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Yardım, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni btittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ''turkiye.gov.tr'' adresi üzerinden kontrol edilebilyor.
Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.
Doğum parası sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır. e-devlet'te bulunan "Doğum Parası" sekmesi üzerinden doğum parasın kontrol edilebilir veya 183 ve 144 numaralı hatlar üzerinden bilgi alınabilir.
Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Sonuçlar anne adaylarının başvurusunun ardından 55 günlük süre içerisinde e-Devlet üzerinden açıklanır.
Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.