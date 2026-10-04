Çocukluğunun okuluna bilim insanı olarak döndü! Kendi fotoğrafını okulunun duvarında görünce duygulandı

Yıllar önce öğrenci olarak sıralarında oturduğu Gökçeören Yunus Emre İlkokulu'na bu kez bilim insanı olarak dönen Prof. Dr. Yüksel Abalı, öğrencilerle buluştu. "Köyde Okuma Etkinlikleri" programının 99'uncu durağı olan Gökçeören'de gerçekleşen buluşma, Abalı için geçmişle bugün arasında anlamlı bir köprü oldu. Kendi eğitim ve kariyer yolculuğunu anlatan Abalı, çocuklara bilim yolunda ilerleyebileceklerini ve köylerden de önemli bilim insanlarının çıkabileceğini anlattı.

"OKUMAYI BURADA ÖĞRENDİM"

Okul duvarında kendi fotoğrafını gören Prof. Dr. Yüksel Abalı, çocukluk yıllarının yeniden gözünün önüne geldiğini belirterek; "Burası çocukluğumun geçtiği yer. Okumayı burada öğrendim. Hayata dair ilk ufuk çizgim burada oluştu ve sonra her geçen gün gelişti. Şimdi yine aynı atmosferi solumak nasip oldu. Okul duvarında fotoğrafımı gördüm. Çocukların coşkusunu yüreğimde hissettim. Onlara deneyimlerim ışığında bilgiler aktarma fırsatım oldu" dedi.

"GÖKÇEÖREN'DEN DE AZİZ SANCAR ÇIKABİLİR"

Etkinlikte öğrencilerin bilim ve eğitime olan ilgilerini artırmaya yönelik söyleşiler de gerçekleştirildi. "Gökçeören'den de Aziz Sancar çıkabilir" başlığı altında dünyaya önemli katkılar sunan bilim insanlarının hayatları anlatılırken, çocuklara "Ben de yaparım" mesajı verildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata da öğrencilerle etkileşimli söyleşiler gerçekleştirdi. "Mini Bilim Söyleşileri" kapsamında temel fen bilimleri ve uygulamalı bilim alanlarından örnekler paylaşılırken, öğrenciler soru sormaya ve düşünmeye teşvik edildi.

KÖY OKULLARINA "KÖY KOLEJİ" VURGUSU

Gökçeören Ulupınar Ortaokulu'nda da öğrencilerle buluşan akademisyenler, Mustafa Böyükata ve Yüksel Abalı, bilim insanlarının başarı hikâyelerinden örnekler verdi. Öğrencilere azim ve kararlılığın yanı sıra yaşadıkları çevrenin sunduğu imkanları değerlendirmeleri konusunda bilgiler aktarıldı. Köy okullarının daha az sayıdaki öğrenciyle birebir eğitim imkânı sunduğuna dikkat çekilerek, bu okulların "butik okul" niteliğinde olduğu ifade edildi. "Köy koleji" kavramının eğitim anlayışı da öğrencilerle paylaşıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör