Çoğu sürücü anlamını bilmiyor! Dört siyah noktalı tabelanın ardındaki gerçek şaşırttı

Hindistan'da bir kavşakta görülen bu tabela, anlamını merak eden bir sürücünün trafik polisine soru sormasıyla gündeme gelmişti. Yetkililerin açıklamasıyla işaretin ne anlama geldiği ortaya çıkarken, tabelanın hangi durumlarda kullanıldığı da merak konusu oldu.
Dört siyah noktanın bulunduğu üçgen tabela, yolda görme engelli bireylerin bulunabileceğine işaret ediyor. Sürücülerin bu işareti gördüklerinde daha dikkatli hareket etmeleri, çevrelerini kontrol etmeleri ve karşılarına çıkabilecek yayalara karşı hazırlıklı olmaları amaçlanıyor.
İşaretin anlamı, 2022 yılında Hindistan'ın Bengaluru kentinde gündeme geldi. Bir sürücü, Hope Farm kavşağı yakınında gördüğü tabelanın fotoğrafını paylaşarak anlamını sordu. Whitefield trafik polisi ise bölgede görme engelli bireylere yönelik bir okul bulunduğunu ve tabelanın sürücüleri bu konuda uyarmak için yerleştirildiğini açıkladı.
Görme engelli bireyler, trafikte karşıdan karşıya geçerken araçların hareketlerini ve yol koşullarını anlamakta zorluk yaşayabiliyor. Bu nedenle onları fark etmeyi kolaylaştıran uyarılar, özellikle ilgili okulların ve kurumların çevresinde önem taşıyor.
Hindistan'daki yol işaretleri standartlarında da görme veya işitme engelli kişilerin yolda bulunabileceğini bildiren uyarılara yer veriliyor. Dört noktalı işaretin Bengaluru'da kullanılmasının nedeni de sürücülerin bu bölgelerde daha dikkatli olmasını sağlamak.
Bu tabelanın bulunduğu bir yolda sürücülerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var:
- Hızı yol ve trafik koşullarına uygun şekilde azaltmak.
- Yol kenarlarını ve yaya geçitlerini dikkatle kontrol etmek.
- Görme engelli bir yaya ile karşılaşıldığında güvenli geçişine imkân tanımak.
- Ani fren ve tehlikeli manevralardan kaçınmak.
Tabelanın temel amacı, sürücüleri önceden uyarmak ve olası kazaların önüne geçilmesine yardımcı olmak.
Dört siyah noktalı tabelanın bilinen örneği Hindistan'dan geliyor. Türkiye'de ise bu işaretin yeni bir uygulama olarak yollara yerleştirildiğini doğrulayan güncel bir resmî açıklama bulunmuyor.