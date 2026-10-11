Çoğu sürücü anlamını bilmiyor! Dört siyah noktalı tabelanın ardındaki gerçek şaşırttı

Hindistan'da bir kavşakta görülen bu tabela, anlamını merak eden bir sürücünün trafik polisine soru sormasıyla gündeme gelmişti. Yetkililerin açıklamasıyla işaretin ne anlama geldiği ortaya çıkarken, tabelanın hangi durumlarda kullanıldığı da merak konusu oldu.

DÖRT SİYAH NOKTALI TABELA NE ANLAMA GELİYOR

Dört siyah noktanın bulunduğu üçgen tabela, yolda görme engelli bireylerin bulunabileceğine işaret ediyor. Sürücülerin bu işareti gördüklerinde daha dikkatli hareket etmeleri, çevrelerini kontrol etmeleri ve karşılarına çıkabilecek yayalara karşı hazırlıklı olmaları amaçlanıyor.