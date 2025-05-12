Çok sayıda suça karışmışlardı… Böyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; liderliğini T.B.'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi. İstanbul genelinde "Kasten Yaralama, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" başta olmak üzere beş farklı suça karıştıkları saptanan silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerde 16 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda beş ruhsatsız tabanca, dört pompalı tüfek, 19 tabanca şarjörü ve 868 mermi ele geçirildi. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.