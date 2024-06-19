Çok sık fotoğraf paylaşmayın

Dünyanın dört bir yanında sosyal medya kullanıcıları, tüm bilgilerini online dünyaya gönüllü olarak vererek dijital ortamı aktif olarak zenginleştiriyor. Türkiye, 57 milyon sosyal medya kullanıcısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de kullanıcılar Instagram, X, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına kişisel hayatlarını, beğenilerini, hoşlanmadıkları şeyleri, ilgi alanlarını ve sıklıkla dijital ve fiziksel sağlıklarını tehlikeye atabilecek hassas bilgilerini paylaşıyorlar. Bilişim uzmanları, sosyal medyada yaygın olarak yapılan 5 güvenlik hatasını ve bu hataların yaşanmaması için önerileri sıralıyor. Şifre, güvenlik temelli, aşırı paylaşım, etiketlenen fotoğraflarımız ve yabancılardan takip istekleri...Güçlü parolalar, dijital dünyadaki kişisel ve finansal bilgilerinizin kilidi ve anahtarıdır. Her bir sosyal medya hesabı için büyük ve küçük harflerden, sayılardan ve özel karakterlerden oluşan güçlü bir parola oluşturun.İki faktörlü (2FA) veya çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) özelliklerini kullanmayı ihmal etmeyin.Online dünyada aşırı paylaşım yapmak, hepimizin alışkanlığı haline gelmiş bir eylem. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yoğun bilgi paylaşımlarımız, sosyal mühendislik ile hassas veriler için kimlik avı yapmak isteyen dolandırıcıların ve siber suçluların hedefi olma ihtimalinizi artırır.Etiketlendiğiniz fotoğrafların herkesingörebileceği şekilde profilinize gelmesiniönlemenize yardımcı olacak ayarlarıher zaman kontrol edin. Ayrıcasosyal medya uygulamalarının güncelversiyonlarını mutlaka takip edin.Arkadaşlistenizde yüzlerce kişinin olması sosyalmedya kullanımı için çok önemli.Bununla birlikte, çevrimiçi olarakyabancılarla arkadaş olmak, tüm gönderilerinizeerişmelerini sağlamak,herhangi bir kişisel bilginize sahipolma ve sizinle iletişim kurma fırsatıvermek son derece tehlikeli bir kombinasyonolabilir. Kendinize bir iyilikyapın ve arkadaş listenizde bahartemizliği yapın.