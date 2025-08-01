Çok şükür serinledik

Türkiye'de mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar milyonların gece-gündüz hayatını olumsuz etkiledi. Gündüzleri terlemekten bunalan, günde birkaç kez duş almak zorunda kalan vatandaşlar akşamları da aşırı nemden dolayı uyku sorunları yaşadı. Neyse ki birkaç günlüğüne de olsa meteorolojiden havaların serinleyeceğine dair müjdeli haber geldi. Ülke genelinde etkili olan Afrika sıcaklarının yerini alan yağış, sıcaklıkları 3-5 derece düşürecek. Yurdun büyük kesiminde bu hafta sonu gök gürültülü yağış var.

İstanbul'da bugün ve yarın kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Ankara'da gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'da dolu tehlikesi de bulunuyor. İzmir'de ise sıcaklık düşüşüne rağmen yağış beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan İstanbul'un Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde aşırı dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı.