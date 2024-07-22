Çöl sıcakları ile artan klima kullanımına karşı uzmanlar uyardı

Kullanılan klimaların öncelikle bakımlarının düzenli yapılması ve filtrelerinin değiştirilmesinin önemli olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Klima ile odayı aniden çok düşük sıcaklığa kadar soğutmamak, kademeli ve zamana yayarak belirlenen derece ile soğutmak gerekir. Onun dışında; ideal olarak oda sıcaklığı 21 ile 25 derece arasındadır. Bu nedenle dereceyi 21 ile 25 derece sıcaklıkların altına düşürmemek gerekir. Bazen ise 17, 16, 14 gibi derecelere düşürülüyor. Bu dereceler sağlık açısından olumlu sıcaklık değerleri değil. Sıcaklıkların arttığı bu günlerde kullanılan klima odayı serinletmek içindir. Kesinlikle kişiyi serinletmek için değildir. Onun için klimanın fanının karşısına geçmemeli, klimanın rüzgarının kişiye gelmemesi gerekir. Klima çalışırken içerisinde verdiği rüzgar ile kapalı sistemde hava dönüyor. İçerdeki havayı alıyor, soğutuyor ve tekrar içeriye veriyor, dışardan içeriye hava değişimi olmuyor. Dolayısıyla bir süre klima çalıştıktan sonra hava kirlenir. Onun için klima çalışırken de ara ara kapı ya da pencereyi açıp atmosfer havası ile içerdeki havanın değişmesini sağlamalıyız. Yoksa içerdeki havanın kirlenmesi söz konusu. Bunlara dikkat edilirse klimada çok sorun yaşanmayabilir" dedi.

"Klima dikkatli kullanılmaz ise çeşitli hastalıkların getirmekte "

Klima çalışırken oda içindeki nemi azalttığını fakat havayı da kuruttuğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "Bu durum risk oluşturabilir. Bağıl nemin ideali ise yüzde 60-70 gibi bir değerde olmalı. Bu değerleri sağlamak için odada kesinlikle geniş kaplarda su bulundurulmalı. Çünkü, su buhar yapabilsin ve odanın nem yüzeyi yükselsin. Eğer bunlara dikkat edilmezse klimaya bağlı sorunlar yaşanabilir. En sık gördüğümüz baş ağrısı, kas ağrısı, kas spazmları olabilir. Onun dışında ciltte, mukozada kuruluk, nezle gibi, farenjit, sinüzit gibi hastalıklara neden olabilir. Hatta zatürreye kadar bile gidebilir. Özellikle kalabalık bir odada kullanılıyorsa, eğer o odada solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan bir hasta var ise o hastadan diğer sağlam kişilere bulaşma klima yoluyla olabilir. Özellikle klimalı bir odada kişi açıkta uyursa, klimanın fanı da kişiye gelirse, uyandığında ağrılarla uyanabilir. Romatizmal bir hastalık varsa onun tetiklenmesine sebep olabilir" diye konuştu.