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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Comanchero ‘Kafes’lendi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Comanchero ‘Kafes’lendi
İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı Comanchero adlı uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi. Çete liderlerinin, örgüt yöneticileri, yerli ve yabancı uyruklu üyeleriyle birlikte ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri tespit edildi. Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları saptandı. Narkotik polisi, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ABD ve Avustralya'nın kırmızı bültenle aradığı Hakan Ayık, Yeni Zelanda'nın kırmızı bültenle aradığı Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya'nın kırmızı bültenle aradığı Hakan Arif Tavukçu, ABD'nin kırmızı bültenle aradığı Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan yakalandı. Ayrıca; mavi bültenle aranan Jimmy Avaıjan, Sibel Arif, Alp Öztürk'ün dahil olduğu 37 şüpheli yakalandı. MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait yaklaşık 4.5 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el konuldu.

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Comanchero ‘Kafes’lendi
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