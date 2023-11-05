Comanchero operasyonu: Suç örgütü şüphelileri adliyede!

Yapılan operasyonlarda ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Reis lakaplı Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaıjan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte örgütün suçlarına yardım eden 42 şüpheli yakalandı.