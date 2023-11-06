Comanchero operasyonunda 18 tutuklama

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı Comanchero adlı uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi. Çete liderlerinin, örgüt yöneticileri, yerli ve yabancı uyruklu üyeleriyle birlikte ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri tespit edildi. Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları saptandı. Narkotik polisi, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

40 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda ABD ve Avustralya'nın kırmızı bültenle aradığı Hakan Ayık, Yeni Zelanda'nın kırmızı bültenle aradığı Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya'nın kırmızı bültenle aradığı Hakan Arif Tavukçu, ABD'nin kırmızı bültenle aradığı Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan yakalandı. Ayrıca; mavi bültenle aranan Jimmy Avaıjan, Sibel Arif, Alp Öztürk'ün dahil olduğu 42 şüpheli yakalandı. MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait yaklaşık 4.5 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el konuldu.

18 TUTUKLAMA

Vatan Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulama işlemleri tamamlanan çete lideri dahil 40 kişi, dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İşlemleri tamamlanan aralarında Hakan Ayık ve örgüt yöneticilerinin olduğu 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.