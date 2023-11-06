‘Comanchero’ operasyonunda yeni detaylar: Yazışma programı çöken örgüt deşifre oldu

İstanbul'da polisin operasyonuyla çökertilen Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı 'Comanchero' isimli uluslararası silahlı organize suç örgütünün 5'i kırmızı bültenle aranan toplam 40 şüphelisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Hakan Ayık ve örgüt yöneticilerinin olduğu 18 kişi tutuklanırken 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ

'Comanchero' suç örgütüne ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısına göre, 'Comanchero Outlaw Motorcycle Gang' olarak bilinen organize suç örgütünün 1968 yılında Avustralya'da kuruldu. Birçok yasadışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği ve küresel çapta faaliyet gösterdiği kaydedildi. Örgütün uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığının gizli bir yazışma programı olan 'Anom Enterprise' isimli platformun çözümlenmesi sonucu deşifre edildiği belirtildi.

TÜRKİYE LİDERİ HAKAN AYIK

Uluslararası örgütte Hakan Ayık'ın 'Türkiye grubunun lideri' konumunda bulunduğu, kendisinin algılanan etkisini Hong Kong'un güneyindeki denizcilik girişiminin, yani bin kilogram kokainin denizden teslimi başarısıyla kanıtlandığı aktarıldı. Sevk yazısında, şüpheli Ayık'ın İstanbul'da bir otelde suç girişimleri üzerinde işbirliği yapan yatırımcılar arasındaki toplantıları ayarlayıp girişimlerin buradan izlenmesini organize ettiği yer aldı.

PARAYI AKLAMAK İÇİN ÇEŞİTLİ YOLLARA BAŞVURMUŞLAR

Elde edilen verilerin incelenmesiyle şüpheliler Hakan Ayık, Hakan Arif Tavukçu ve Maximillian Rıvkın'ın direktör/yatırımcı/komisyoncu rolünde olduğu, şüpheliler Duax Hohepa Ngakuru, Erkan Yusuf Doğan, Barış Tükel, Alp Öztürk ve Jımmy Avaijan'ın tedarik/dağıtım/koordinasyon rolünde oldukları, şüpheli Bahattin Ferhan'ın ise sağlayıcı rolünde olduğu kaydedildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri malvarlığı değerlerini aklamak için çeşitli yöntemlere başvurduğunun belirtildiği yazıda, şüphelilerin gelirleri finansal sisteme sokulmasını kolaylaştırmak adına değişik iş sektörlerinde şirketler kurdukları, döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak adına otel çalıştırdıkları, menkul ve gayrimenkul alımında bulundukları, varlıklara ise el konulduğu aktarıldı.

ABD VE AVUSTURALYA'DA KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Savcılık sevk yazısında şüpheli Ayık'ın örgütün Türkiye grubunun lideri olduğu, hakkında ABD ile Avustralya tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı, Avustralya'yı hedefleyen çok sayıda uyuşturucu madde sevkiyatını koordine ve aracılık ettiği, Ekim 2019'da Avustralya'daki bir adrese giden balmumu içerisine gizlenmiş kokain sevkiyatında alıcıları koordine ettiği, yeni aboneliklere ulaşma, hesapları kaldırma, cihazları uzaktan silme ve sıfırlama yetkilerinin bulunduğu yer aldı.