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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Çöp dağı isyanı

Belediye işçilerinin grevi nedeniyle Avcılar’da çöp dağları oluşmaya başladı. İlçe halkı isyan etti: Çöpler toplanmıyor, hastalıklar kapıda. Yetkililer işlerini yapsın!

AA
Çöp dağı isyanı
Avcılar Belediyesi'nde işçilerin grevi ikinci gününde devam ederken, ilçe sakinleri sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi. İlçede iki gündür süren grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle vatandaşların çöpleri kaldırım kenarlarına bıraktıkları görüldü.
Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Zahide Bulut, tüm sokakların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu anlatarak, "Grev olabilir, insanların hakkıdır ama yetkililer de işlerini yapsınlar. Bu şekilde olursa hastalıklar oluşur" dedi.
Bir başka ilçe sakini Ender Özen de çöplerin toplanmaması nedeniyle belediyeye tepki göstererek, "Çöpler toplanmıyor. Sadece çöpler değil sokaktaki kaldırımlardaki taşlar yerinden çıkmış. En az 10 kere belediyeye şikâyette bulunduk ancak kimse ilgilenmiyor. Avcılar Belediyesi böyle" diye konuştu.

GREV DEVAM EDİYOR
Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi "Bathonea Yapı AŞ" adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaklaşık 4 ay anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev devam ediyor.



BAŞKAN, İŞÇİYE 'KES LAN SESİNİ' DİYE HAKARET ETTİ
Toplu iş sözleşmelerinde 4 aydır anlaşma sağlanamadığı için grev başlatan işçilere, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu. 1200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin" diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma" şeklinde hakaretler savurdu. Yaşanan arbedede bazı işçiler darp edildi. Barış ŞAVAŞ /SABAH

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Çöp dağı isyanı
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