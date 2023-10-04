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Giriş Tarihi: 4.10.2023 17:52 Son Güncelleme: 4.10.2023 18:02

Çöp kamyonun altında kaldı!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda, çöp kamyonun altında kalan 79 yaşındaki Sevinç U. yaşamını yitirdi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ABBAS ÇAKAR
Çöp kamyonun altında kaldı!

Kocaeli Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi üzerinde iddialara göre; yürüyüş halindeki Sevinç U.(79) isimli kadın, hareket halinde olan E.B. yönetiminde ki çöp kamyonunun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Sevinç U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenaze Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Sürücü E.B. ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Başiskele İlçesinde meydana gelen olayda, çöp kamyonun altında kalan 79 yaşında ki Sevinç U. yaşamını yitirdi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

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