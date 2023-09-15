Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

Karabük'ün Aydınlıkevler mahallesinde Karabük Belediyesine ait M.O.O'nun kullandığı çöp kamyonu çöpü aldıktan sonra yola girmek için sağa manevra yaptığı esnada aracının sağ ön yan kısımlarıyla; aracın yanında paralel olarak yolda ilerleyen yaya C. A'nın(84) sol tarafından çarparak ön tekerle üzerinden geçip sürükledi.
Ağır yaralanan 84 yaşındaki C.A Karabük Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Konu hakkında soruşturma başlatıldı.