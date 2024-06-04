Çöp konteynerinde kadın cesedi bulunmuştu... Ortaya çıkan gerçek bir kez daha kahretti!

Yapılan incelemede, boğazı kesilerek cesedin 30 yaşındaki yabancı uyruklu Dibe Cevad'a ait olduğu öğrenildi. 2 çocuk annesi kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, bir süre önce şiddet gördüğü için evini terk edip akrabalarına sığındığı ancak yakınlarının araya girmesi üzerine kocasıyla barıştırılıp evine döndüğü öğrenildi. Çiftin komşuları ise, çiftin yaklaşık bir ay önce eve yerleştikleri ve evden sürekli kavga seslerinin geldiğini söyledi.