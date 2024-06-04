Çöp konteynerinde kadın cesedi bulunmuştu... Ortaya çıkan gerçek bir kez daha kahretti!

Şehitkâmil ilçesinin Karşıyaka Mahallesi Dülükbaba Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde kanlı bir torba görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Olay yeri İnceleme ekipleri güvenlik şeridi çekilen bölgede delil topladı.
Yapılan incelemede, boğazı kesilerek cesedin 30 yaşındaki yabancı uyruklu Dibe Cevad'a ait olduğu öğrenildi. 2 çocuk annesi kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, bir süre önce şiddet gördüğü için evini terk edip akrabalarına sığındığı ancak yakınlarının araya girmesi üzerine kocasıyla barıştırılıp evine döndüğü öğrenildi. Çiftin komşuları ise, çiftin yaklaşık bir ay önce eve yerleştikleri ve evden sürekli kavga seslerinin geldiğini söyledi.
Öte yandan katil zanlısı Abdo Muhammed'in (35) eşini öldürdükten sonra önce evin terasına çıkardığı, buradan da bir çuvala koyarak evlerinin 30 metre ilerisinde çöp konteynerine attığı öğrenildi. Olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi gece bekçiliği yaptığı işyerine giderek mesaiye başlayan Abdo Muhammed Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltında sorgusu süren katil zanlısının cesedi omzuna atarak çöp konteynerine taşıdığı anlar ise evinin karşısındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kısa süreli görüntüde katil zanlısı, omzunda bir çuvalla evden çıktığı, araçların geçtiği sokakta etrafına baktıktan sonra çöp konteynerinin olduğu tarafa doğru hızlı adımlarla gittiği görülüyor.Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu: Güvenlik kamerasında şoke eden iz!