Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "81 İl 81 İklim Delegesi Gençlik Paneli"nde, 81 ili temsil eden genç iklim delegelerinin hazırladığı bildiriler arasından 10 temada öne çıkan çalışmalar sunuldu.

COP31 hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde her ilden bir lise öğrencisi "iklim delegesi" olarak belirlendi. Delegeler, iklim değişikliğine ilişkin tespit ve çözüm önerilerini içeren bildiriler hazırladı.

Panelde söz alan öğrenciler, hazırladıkları bildirileri katılımcılarla paylaşarak iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik görüşlerini aktardı.

81 ilden gelen bildiriler, "81 İl 81 Genç İklim Delegesi" bildiriler kitapçığı adıyla dijital olarak yayımlanacak.