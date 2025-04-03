Çöpteki kimyasal madde korkuttu

Başakşehir'deçöp konteynerine atılan plastik kap içerisindeki kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu. Olay, Şahintepe Mahallesi Şamlar Azatır Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yol kenarına atılan plastik kap içindeki kimyasalları çöpkutusuna atan vatandaşlar, duman çıkması üzerine 112'yi aradı. İtfaiyenin kumla söndürdüğü plastik kap içerisindeki tozun, 7 karışımdan oluşan bir kimyasal madde olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.