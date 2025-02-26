Aynı çorbacı 2. defa kurşunlandı! Gebze’den gelip 250 bin TL’ye yapmışlar...

Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'deki restoranlarında çorba satışı yapan kişiden her dükkanı için 5 milyon olmak üzere toplamda 15 milyon lira haraç isteyen şüpheliler, Ocak ayında 3 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olaylara karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Şüpheliler ifadelerinde 'talimatı yurt dışından aldık' dedikleri öğrenildi.

İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI

Haraç çetesinden 7 şüphelinin tutuklanmasından günler sonra aynı kişiye ait Pendik'teki lokanta 29 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında içerisinde müşteriler varken kurşunlandı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Motosikletle olay yerine gelen ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin daha önce tutuklanan 7 şüpheliyle aynı çetenin üyesi oldukları belirlendi.

GEBZE'DEN GELİP KURŞUNLAYIP GİTMİŞLER

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip izini sürdüğü şüphelilerin Kocaeli'den İstanbul'a geldiği, diğer çete üyeleri tarafından Otogar'da karşılandıkları belirlendi. Kendilerine verilen silah ve motosikletlerle olayı gerçekleştiren şüphelilerin tekrar Kocaeli'ne döndükleri ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de tespit edilen 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin ise kısa süre önce başka bir suçtan tutuklandığı belirlendi.

250 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KURŞUNLAMIŞLAR

Yakalanan şüphelilerden 3'ü yaşları küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken 20 yaşında olan diğer şüpheli İ.N. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Polis, soruşturmasında şüphelilerin 250 bin lira karşılığında kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce tutuklanan 7 kişiyle birlikte haraç çetesinin 11 üyesi tutuklu olarak yargılanacak.