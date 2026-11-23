Olay, Çorum Hayvan Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samed Sayar ve A.C. ile M.Y. ve E.Y. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Samed Sayar ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Samed Sayar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından cinayet şüphelileri M.Y. ve E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Samet Sayar

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör