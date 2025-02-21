Çorum merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ile yürütülen operasyon kapsamında, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında yakalanan 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, Çorum'da adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.