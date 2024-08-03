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Giriş Tarihi: 3.8.2024 14:23

Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tutuklama

Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA
Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tutuklama

Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Rüstem Eren Parkı'ndaki kafeteryada otururken düzenlenen ve Veysel Çağıl'ın (30) öldüğü, Samed B'nin (34) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.K. (20), C.Ş. (30), Z.Ç. (25) ve Ö.D'nin (23) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söz konusu kafeteryada 31 Temmuz'da yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Samed B. ve Veysel Çağıl hastaneye kaldırılmıştı. Bu kişilerden Çağıl, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tutuklama
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