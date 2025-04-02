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Giriş Tarihi: 2.4.2025 22:38 Son Güncelleme: 2.4.2025 22:50

Çorum’da 16 yaşındaki kızı vurdu, ardından intihar etti

Çorum'un Ortaköy ilçesinde Barış Yılmaz (22), konuşmak için buluştuğu 16 yaşındaki Münevver Sudenaz K.'yı tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. Yılmaz, bir süre sonra kanyon yakınlarında otomobilinin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın intihar ettiği tespit edildi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da 16 yaşındaki kızı vurdu, ardından intihar etti

Olay, saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Yılmaz, konuşmak amacıyla otomobiliyle Münevver Sudenaz K.'nın evine gitti. İkili arasındaki görüşme kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Münevver Sudenaz K.'ya ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, Barış Yılmaz'ı İncesu Kanyonu civarında otomobilinin içinde tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde Yılmaz'ın intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çorum’da 16 yaşındaki kızı vurdu, ardından intihar etti
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