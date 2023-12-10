Çorum’da 29 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu

Çorum'un merkez Akkent Mahallesi 4. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında oturan Güler Selvi Gergin'i akşam işten gelen kocası yerde hareketsiz buldu.
Evin balkonunda yatan eşini gören koca 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekibi genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Güler Selvi Gergin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.