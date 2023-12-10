Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da 29 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu
Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:47 Son Güncelleme: 10.12.2023 11:03

Çorum’da 29 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu

Çorum'da yaşayan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, akşam eve gelen kocası tarafından balkonda ölü bulundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da 29 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu

Çorum'un merkez Akkent Mahallesi 4. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında oturan Güler Selvi Gergin'i akşam işten gelen kocası yerde hareketsiz buldu.

Evin balkonunda yatan eşini gören koca 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekibi genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Güler Selvi Gergin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu mesajı: Mutlaka çözüme kavuşturacağız!
Böyle derbi görülmemişti!
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı
Dünya bu haberi konuşuyor: Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü
Başkan Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Londra'da Gazze için on binlerce kişi toplandı! ABD'nin ateşkes vetosuna protesto
Allah FIFA’dan razı olsun!
ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
‘Paralel’ CHP Merkezi
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da 29 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA