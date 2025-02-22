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Giriş Tarihi: 22.2.2025 21:12 Son Güncelleme: 22.2.2025 21:18

Çorum’da 36 yıllık özveriye madalya!

Çorum'un İskilip ilçesinde, Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde 36 yıldır görev yapan Mehmet Karadağcı'ya, gösterdiği çalışma disiplini nedeniyle "Mesai Saatine Sadakat" madalyası takdim edildi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da 36 yıllık özveriye madalya!

Hastanenin faturalama biriminde görev yapan ve mesaiye her gün bir saat erken başlayan Karadağcı için hastane yönetimi tarafından veda töreni düzenlendi.

Emekliliğe hazırlanan Karadağcı'ya, uzun yıllar süren özverili çalışmaları dolayısıyla mesai arkadaşları tarafından teşekkür edildi. Tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Törene katılan Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de Karadağcı'yı tebrik ederek, sağlık camiasına sunduğu hizmetler ve çalışma disiplini için kendisine teşekkür etti.

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Çorum’da 36 yıllık özveriye madalya!
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