Edinilen bilgilere göre olay, Haydar köyünde meydana geldi. Ergin E. (44), evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergin E.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde ölümün şüpheli değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Ergin E.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör