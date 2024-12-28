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Giriş Tarihi: 28.12.2024 23:00 Son Güncelleme: 28.12.2024 23:38

Çorum’da 95 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Bekir Gedik, evinde ölü bulundu.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da 95 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Fatih Mahallesi Şehit Polis Adem Tut Sokak'ta, olay meydana geldi. Bekir Gedik'ten bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Gedik'in evde hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ DE KISA SÜRE ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Bekir Gedik'in eşi Melek Gedik'in de 16 Aralık'ta vefat ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da 95 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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