Çorum’da 95 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Fatih Mahallesi Şehit Polis Adem Tut Sokak'ta, olay meydana geldi. Bekir Gedik'ten bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Gedik'in evde hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ DE KISA SÜRE ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Bekir Gedik'in eşi Melek Gedik'in de 16 Aralık'ta vefat ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.