Çorum’da alkollü sürücü dehşeti: Motokurye sürüklenerek hayatını kaybetti

Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, İlker G. (40) yönetimindeki otomobil, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan 16 yaşındaki Mert Ali Yigen'in kullandığı motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet ve sürücüsü, yaklaşık 280 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilin altından çıkarılan motosiklet sürücüsü Yigen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Yapılan alkol muayenesinde sürücünün 2,77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltındaki sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden Mert Ali Yigen'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.