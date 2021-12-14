Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı çözüldü! Hz. Süleyman’a aitmiş!

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.