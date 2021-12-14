Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da altın kaplama sandığın sırrı çözüldü! Hz. Süleyman'a aitmiş!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 19:24 Son Güncelleme: 14.12.2021 19:34

Çorum'da altın kaplama sandığın sırrı çözüldü! Hz. Süleyman'a aitmiş!

AA
Çorum’da altın kaplama sandığın sırrı çözüldü! Hz. Süleyman’a aitmiş!

Çorum'da emniyet ekipleri bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda altın kaplama sandık ele geçirildi. Altın kaplama sandığın Hz. Süleyman'a ait olduğu değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Bir süre izlenen zanlıya ait araç, ekiplerce kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, altın kaplama ahit sandığı ve altın sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Paha biçilemiyor! Hz. Süleyman'ın altın kaplama ahit sandığı ele geçirildi | Video

Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede, operasyonda ele geçirilen altın kaplama ahit sandığı ve altın sikkenin, 2017 yılında Amasya'da bulunan ve Hz. Süleyman'a ait olduğu tespit edilen 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olduğu, eserlerin Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendiği tespit edildi.

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Çorum'da altın kaplama sandığın sırrı çözüldü! Hz. Süleyman'a aitmiş!
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