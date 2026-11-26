Olay, Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D.'ye ait oto lastik tamirhanesine kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. İş yerine giren şüpheli, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iş yeri sahibi Y.D. bacağından yaralanırken, saldırgan olayın ardından bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde iş yerinde çok sayıda boş tabanca kovanı tespit edildi. Dün pompalı tüfekle saldırıya uğrayan aynı iş yerine bugün de silahlı saldırı düzenlenmesi dikkat çekerken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör