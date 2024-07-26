Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da başıboş sokak köpekleri kediye böyle saldırdı
Giriş Tarihi: 26.7.2024 16:38 Son Güncelleme: 26.7.2024 16:55

Çorum’da başıboş sokak köpekleri kediye böyle saldırdı

Çorum’da başıboş sokak köpeklerinin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da başıboş sokak köpekleri kediye böyle saldırdı

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüldüğü bugünlerde Çorum'da bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Binevler Mahallesi 8. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda 7 başıboş sokak köpeği, kediye saldırdı. O anlar, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin kediyi parçalamaya çalıştığı görülüyor. Çevre sakinleri her sabah korku içinde evlerinden çıktıklarını belirterek belediye yetkililerine seslendi, destek istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da başıboş sokak köpekleri kediye böyle saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA