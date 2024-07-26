Çorum’da başıboş sokak köpekleri kediye böyle saldırdı

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüldüğü bugünlerde Çorum'da bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Binevler Mahallesi 8. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda 7 başıboş sokak köpeği, kediye saldırdı. O anlar, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin kediyi parçalamaya çalıştığı görülüyor. Çevre sakinleri her sabah korku içinde evlerinden çıktıklarını belirterek belediye yetkililerine seslendi, destek istedi.