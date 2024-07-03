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Giriş Tarihi: 3.7.2024 16:44 Son Güncelleme: 3.7.2024 16:46

Çorum’da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

68 yaşındaki Ahmet Özçiftçi’nin cami tuvaletinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Özçiftçi’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Olay, Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özçiftçi'yi (68) cami tuvaletinde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Özçiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Özçiftçi'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Çorum’da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
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