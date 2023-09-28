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Giriş Tarihi: 28.9.2023 18:26 Son Güncelleme: 28.9.2023 18:35

Çorum'da boşandığı eski karısını bıçaklayarak öldürdü

Çorum'da bir süre önce boşandığı eski karısı Zehra G (44), ile cadde üzerinde karşılaşan Arif D (48), bıçakla dehşet saçtı. Arif D'nin defalarca bıçaklayarak ağır yaraladığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da boşandığı eski karısını bıçaklayarak öldürdü

Çorum'un en işlek caddesi olan Gazi Caddesi'nde gördüğü eski eşi Zehra G'nin yanına giden Arif D., bir süre eski eşiyle konuşmak istedi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif D, yanında bulunan bıçakla Zehra G'yi defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın bir işyerine sığınarak yardım istedi. Bu sırada olay yerinden koşarak kaçan Arif D.'yi vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zehra G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehra G'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken cinayet zanlısı Arif G, ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum'da boşandığı eski karısını bıçaklayarak öldürdü
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