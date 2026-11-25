Çorum'da dün 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde kan donduran olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i, 3 çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÜÇ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU
Olay yerine intikal eden ekipler, Gökhan Özdemir kendisini içeri kilitlemesi sebebiyle içeri giremedi. Şahıs daha sonra, çocuklarının çıkmasına izin verdi. Üç çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı.
11 SAAT SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Teslim olmamak için polise direnen Gökhan Özdemir'i (44) ikna çabaları yaklaşık 11 saat devam etti. Gökhan Özdemir, saat 05.30 sıralarında, eşini öldürdüğü tabancayla başına bir el ateş etti.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özdemir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan, Esin Özdemir'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.