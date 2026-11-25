Çorum'da dün 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde kan donduran olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i, 3 çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.