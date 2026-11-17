EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kazada, otomobil sürücüleri S.Ş. ve İ.K. ile araçlarda yolcular G.Ş. (65) ve E.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.