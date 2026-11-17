Çorum Ekin Caddesi'nde, uygulama yapan polis ekipleri, İ.K. (16) yönetimindeki 38 SK 825 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
"DUR" İHTARINA UYMADI!
Ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında önce bir polis otosuna, ardından başka bir otomobile çarptı. Kaçışını sürdüren sürücü, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda S.Ş. (65) idaresindeki 05 DM 410 plakalı otomobil ile İ.K. (22) yönetimindeki 19 ABM 435 plakalı otomobile çarparak durabildi.
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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Kazada, otomobil sürücüleri S.Ş. ve İ.K. ile araçlarda yolcular G.Ş. (65) ve E.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Ehliyetsiz sürücü İ.K. ile otomobilde bulunan H.Ş. (16) ve R.Ş. (16), polis ekiplerince yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, yanındaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.