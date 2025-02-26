Çorum’da esrarengiz ölüm: Misafirliğe gelen arkadaşı gözaltında!

İhbar üzerine Özbüğrü'nün evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açmasıyla polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Ekipler, İsmail Kürşat Özbüğrü'yü hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, Özbüğrü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı evde yarı baygın halde bulunan arkadaşı M.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı çalışma yaptı.