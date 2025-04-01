Çorum’da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı

Malazgirt Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında geçtiğimiz akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Doğan Çördük, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangın sırasında evde oldukları belirlenen Çördük'ün akrabaları A.Ç. (33) ve Ş.Ç. (33), ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin çelişkili ifadeler vermesi ve diğer akrabalarının beyanları doğrultusunda A.Ç. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.