Çorum’da evini ve otomobilini yakan kişi, evinde ölü bulundu

Olay, Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Gülbahçe, park halindeki otomobilinde ve evinde aynı anda yangın çıkardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Gülbahçe, kendisini eve kilitleyerek itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Bu sırada evde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bir odanın penceresi yerinden çıktı ve molozlar kaldırıma savruldu.

Yangına müdahale eden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Gülbahçe'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Gülbahçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sırasında Gülbahçe'nin elinde beze sarılı bir cismi pencereden attığı öğrenildi. Bomba İmha Ekipleri, şüpheli cismi kontrollü şekilde patlattı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, Gülbahçe'nin geçmişte de benzer bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı.

2 Eylül'de, eşinden ayrıldığı için evini ve otomobilini yakacağını belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitleyen Gülbahçe, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla ikna edilmişti. O dönemde yapılan incelemelerde evde ve otomobilde bir miktar benzin bulunmuştu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.