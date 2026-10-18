Çorum’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.Ç., T.Ç., E.Ç. P.E.Ç. ve K.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.