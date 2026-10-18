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Giriş Tarihi: 18.10.2026 19:19

Çorum'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Çorum'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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İHA Yaşam
Çorum’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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Kaza, Çorum-İskilip karayolu Uğurludağ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 19 ABJ 878 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.Ç., T.Ç., E.Ç. P.E.Ç. ve K.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

ARAÇLARDAN BİRİNDE YANGIN ÇIKTI

Kazaya karışan otomobillerden birinde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇORUM

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Çorum'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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