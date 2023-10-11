Çorum’da hastasından bıçak parası alan doktor tutuklandı

Çorum'da tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan bir hasta doktorun kendisinden bıçak parası aldığını belirterek şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine polis Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor S.A.E'yi gözaltına aldı. Ameliyat ettiği hastasından 7 bin 500 lira aldığı belirlenen S.A.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A.E çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Çorum İl Sağlık Müdürlüğü de bıçak parası alan doktor hakkında disiplin soruşturması başlattı.