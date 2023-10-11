Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da hastasından bıçak parası alan doktor tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:35 Son Güncelleme: 11.10.2023 14:44

Çorum'da hastasından bıçak parası alan doktor tutuklandı

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat ettiği hastadan bıçak parası adı altında 7 bin 500 lira alan doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da hastasından bıçak parası alan doktor tutuklandı

Çorum'da tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan bir hasta doktorun kendisinden bıçak parası aldığını belirterek şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine polis Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor S.A.E'yi gözaltına aldı. Ameliyat ettiği hastasından 7 bin 500 lira aldığı belirlenen S.A.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A.E çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Çorum İl Sağlık Müdürlüğü de bıçak parası alan doktor hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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Çorum'da hastasından bıçak parası alan doktor tutuklandı
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