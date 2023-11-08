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Giriş Tarihi: 8.11.2023 00:55 Son Güncelleme: 8.11.2023 01:22

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu öldü

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu öldü

Çorum İskilip karayolu Danaderesi mevkiinde Ferhat A. (41) idaresindeki otomobil ile Süleyman Kula'nın (42) kullandığı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan Süleyman Kula, Züleyha Kula (63), Ferhat A., (41), Vedat A., (32) ve Gökşen A., (27) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Züleyha Kula ve oğlu Süleyman Kula, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu öldü
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