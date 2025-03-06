Çorum’da Kahvehaneye silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi Çorum Adliyesi yanındaki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi kahvehaneye girerek silahla ateş açtı.

Silah sesleriyle bölge hareketlenirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.