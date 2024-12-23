Çorum’da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İl Özel İdaresine ait Şükrü T. yönetimindeki kamyon, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ç.'ye çarptı. Kaza sonrası sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmet Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Şükrü T., polis ekiplerince D-100 kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı. Kamyon sürücüsünün İlk ifadesinde kazayı fark etmediğini belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.